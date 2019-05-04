فنيانوس تفقد مشروع التوسعة الجزئي الذي ينفذ في مطار بيروت

جال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على مطار بيروت الدولي متفقدا الأعمال الجارية ضمن مشروع التوسعة الجزئي الذي ينفذ في المطار حاليا رافقه في الجولة كبار المسؤولين في المديرية العامة للطيران المدني وقادة الأجهزة الأمنية والشركة المتعهدة للاعمال والاستشاري.
فنيانوس، قال: "اتفقد الأعمال التي تجري للإسراع لتأمين وسائل الراحة وتخفيف معاناة المواطنين ، حيث أن موسم الاصطياف سيكون واعدا لذلك علينا أن نكون جاهزين لاستقبال اللبنانيين والسياح العرب لان هناك أعداد كبيرة ستأتي إلى لبنان وموسم الصيف واعدا، معلناعن قرب انتهاء الأعمال بداية الشهر المقبل".
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