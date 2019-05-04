فنيانوس تفقد مشروع التوسعة الجزئي الذي ينفذ في مطار بيروت

جال وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ على ​مطار بيروت الدولي​ متفقدا الأعمال الجارية ضمن مشروع التوسعة الجزئي الذي ينفذ في المطار حاليا رافقه في الجولة كبار المسؤولين في المديرية العامة للطيران المدني و​قادة الأجهزة الأمنية​ والشركة المتعهدة للاعمال والاستشاري.

فنيانوس، قال: "اتفقد الأعمال التي تجري للإسراع لتأمين وسائل الراحة وتخفيف معاناة المواطنين ، حيث أن موسم الاصطياف سيكون واعدا لذلك علينا أن نكون جاهزين لاستقبال ال​لبنان​يين والسياح العرب لان هناك أعداد كبيرة ستأتي إلى لبنان وموسم الصيف واعدا، معلناعن قرب انتهاء الأعمال بداية الشهر المقبل".