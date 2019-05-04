النشرة:الجيش السوري يكثف غاراته لليوم الثالث على مواقع النصرة

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ انه كثف ​الجيش السوري​ لليوم الثالث غاراته على مواقع تنظيم ​جبهة النصرة​ والجماعات المرتبطة بها في ارياف ادلب الشرقي والجنوبي والغربي وحماه الشمالي والغربي ردا على خرقهم الدائم لاتفاق وقف التصعيد حيث استهدف بعشرات القذائف مواقع المسلحين في قريتي الشيخ ادريس والتوبة وبلدة كفرنبودة ب​ريف حماه​ الشمالي واستهدف بغارات جوية مواقع المسلحين في قريتي التوبة و العمقية في منطقة سهل الغاب وبلدة الزيارة ومدينة قلعة المضيق وقريتي الكركات والمشيك بالريف الغربي وفي ادلب استهدف الطيران الحربي تجمعات النصرة في محيط بلدة الفطيرة في جبل الزاوية و بلدات الشيخ مصطفى ومعرحرمة ومحيطها وكنصفرة و الهبيط وسفوهن وحاس ومحيطها وكفر سجنة وحزارين و​كفرنبل​ وقريتي الجانودية و ابديتا ب​ريف إدلب​ الجنوبي ومحاور تحركهم في قرية ​سراقب​ بالريف الشرقي وعلى اطراف مدينة ​جسر الشغور​ بالريف الغربي محققا ​اصابات​ مباشرة في صفوفهم اضافة الى تدمير عربات تابعة للمسلحين .

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