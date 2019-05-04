البنتاغون يهدد بمنع تركيا من شراء "إف-35" بسبب أنظمة "إس-400" الروسية

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي ​باتريك شاناهان​ أن بلاده ستحذف ​تركيا​ نهائيًا من مشروع مشتري مقاتلاتنا من طراز "إف-35"، في حال شراء ​أنقرة​ أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية"، لافتًا إلى أنه ناقش "الوضح حول مشاركة تركيا في هذا المشروع مع قيادة شركتي "لوكهيد مارتن" و"يونايتد تيكنولوجيس" وأوضح أن موقف الجانب الأميركي لم يتغير بعد هذا اللقاء وينص على أن ​واشنطن​ لن تقدم أي تنازلات لتركيا وستواصل "تنفيذ خططها من وجهة نظر تحريك مشروع "إف-35".

وذكر شاناهان أنه "سيتعين على أنقرة أن تقوم بخيار بين مقاتلات "إف-35" وأنظمة "إس-400"، مشيرًا إلى "غياب أي موعد لاتخاذ القرار بهذا الشأن".

وأوضح في الوقت ذاته أن "تركيا لا تزال شريكًا استراتيجيًا بالنسبة للولايات المتحدة، وأن الوضع حول ​السلاح الروسي​ والأميركي لن يؤثر على وضع قاعدة انغرليك العسكرية الأميركية.

ويذكر أن أنقرة تنوي شراء أكثر من 100 ​مقاتلة أميركية​ من طراز "إف-35 ("F-35 Lightning II") في إطار مشروع لإنتاج "إف-35" تحت رعاية ​الولايات المتحدة​، انضمت إليه أنقرة عام 2002.