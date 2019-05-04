غوايدو يتهم مادورو بإخضاع كبار العسكريين لجهاز كشف الكذب لضمان ولائهم

اتهم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الرئيس نيكولاس مادورو بأنه أخضع كبار قادة الجيش لجهاز كشف الكذب من أجل ضمان ولائهم"، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة الثلاثاء.
واعتبر غوايدو أنه "لا توجد أي ثقة داخل النظام"، داعيًا إلى "التظاهر بشكل سلمي أمام القواعد العسكرية في البلاد لمطالبة الجيش بالتخلي عن مادورو.
من جهته، دعا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الجيش إلى "محاربة جميع الانقلابيين"، وذلك بعد يومين من دعوة زعيم المعارضة خوان غوايدو، للجيش للانضمام إليه والإطاحة بمادورو.
وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد قد أعلن عن بدء موظفي الدولة إضرابًا اعتبارًا من الخميس.
وتعليقًا على هذه الدعوة، أكّد رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابلو أن "تنفيذ إضراب غير ممكن"، موضحًا أن "من يدعو إلى إضراب لابد أن تكون لديه قوة، ليس لديهم أنصار"، متسائلًا: "إلى من يتوجهون بهذه الدعوة، ومن يحفزون؟ ومن سيوافق على الإضراب؟"
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