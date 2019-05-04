العثور على جثة ملكة جمال سابقة معلقة في حمام فندق

عثرت الشرطة ​المكسيك​ية على جثة الفائزة بمسابقة الجمال "ميس الأوروغواي" لعام 2006 فاتيما دافيلا سوسا البالغة من العمر 31 عامًا، في غرفتها في أحد فنادق المكسيك.

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