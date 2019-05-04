سفينة "سيفيرومورسك" تنهي مهامها في محيطات العالم والبحر المتوسط

عبرت ​السفينة​ المضادة للغواصات "سيفيرومورسك" المحيطين الهندي والأطلسي، وشاركت في كرونشتاد في العرض البحري وفي تدريبات مجموعة ​البحرية الروسية​ في البحر الأبيض المتوسط.

كما قام طاقم "سيفيرومورسك" بعدد من ​البعثات الدبلوماسية​ العسكرية وزار موانئ ​الجزائر​ وفيكتوريا وبيمبا وأنتسيرانانا و​جيبوتي​. بالإضافة إلى ذلك، شارك في التدريبات الروسية-الباكستانية الدولية لمكافحة القرصنة "مونسون 2018" في ​المحيط الهندي​ وفي التدريبات في البحر الأبيض المتوسط.

ويذكر أن السفينة أبحرت حوالي أربعين ألف ميل بحري، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السفينة بمهام في ​البحر المتوسط​ فقد قامت بمهام هناك حتى 7 كانون الثاني، وبدأت رحلتها في نهاية أيلول من العام الماضي.