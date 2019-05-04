عبرت السفينة المضادة للغواصات "سيفيرومورسك" المحيطين الهندي والأطلسي، وشاركت في كرونشتاد في العرض البحري وفي تدريبات مجموعة البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.
كما قام طاقم "سيفيرومورسك" بعدد من البعثات الدبلوماسية العسكرية وزار موانئ الجزائر وفيكتوريا وبيمبا وأنتسيرانانا وجيبوتي. بالإضافة إلى ذلك، شارك في التدريبات الروسية-الباكستانية الدولية لمكافحة القرصنة "مونسون 2018" في المحيط الهندي وفي التدريبات في البحر الأبيض المتوسط.
ويذكر أن السفينة أبحرت حوالي أربعين ألف ميل بحري، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السفينة بمهام في البحر المتوسط فقد قامت بمهام هناك حتى 7 كانون الثاني، وبدأت رحلتها في نهاية أيلول من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سفينة "سيفيرومورسك" تنهي مهامها في محيطات العالم والبحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.