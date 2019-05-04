العثور على جثة شخص قرب السجن المحلي لأيت ملول تستنفر الأجهزة الأمنية

استفرت مصالح الدرك الملكي في إقليم إنزكان أيت ملول، مساء أمس الجمعة، مختلف أجهزتها بعد العثور على جثة شخص بالقرب من السجن المحلي لمدينة أيت ملول في ظروف غامضة.

وعلم “اليوم24” أن الشخص الهالك، والبالغ من العمر حوالي 60 سنة، ينحدر من مدينة أولاد تايمة كان ملقى على جذع شجرة جانب الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينة أيت ملول والقليعة في وضعية أثارت استغراب وفضول المارة الذين تجمهروا حول الهالك، إذ رجحت المصادر المحلية وفاته بسكتة قلبية حسب المعاينة الأولية، وتم الإتصال بمصالح الدرك الملكي بالمنطقة التي حضرت لعين المكان وعاينت الجثة قبل أن تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير من أجل عرضها على التشريح الطبي.

وفتحت مصالح الدرك الملكي في المنطقة تحقيقا لمعرفة ملابسات وأسباب وفاة الهالك في انتظار نتائج التشريح الطبي.