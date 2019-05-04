رسمياً..الجيش الملكي يعلن موعد تمديد عقد مدربه الإسباني ألوس

أعلن نادي الجيش الملكي توصله إلى اتفاق مع المدرب الإسباني كارلوس ألوس، من أجل تمديد عقده لسنتين إضافيتين، في اجتماع تم عقده، مساء أمس الجمعة، أي قبل أقبل من 24 ساعة على مباراة ديربي الرباط، برسم الأسبوع 27 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وحسب النادي العسكري، فإن مراسيم توقيع العقود ستقام يوم الإثنين بالمركز الرياضي للمعمورة، لينهي بذلك الفريق جميع الشائعات حول رحيل ألوس بمتم الموسم الرياضي الجاري، بعد أن جمع الطرفين عقد أولي لمدة ستة أشهر فقط.

في حين، أوضح فريق الجيش الملكي في بلاغ له، أن المكتب المديري تطرق في اللقاء مع ألوس إلى نقاط عديدة من بينها أيضاَ خطة العمل والأهداف المسطرة خلال المرحلة المقبلة، كما تم إسناد مهمة اختيار اللاعبين بالميركاتو المقبل إلى المدرب، لتعزيز المراكز التي يرى بها خصاص.

يٌشار،إلى أن الجيش الملكي سيلاقي الفتح الرياضي، مساء اليوم السبت، انطلاقاً من الساعة السادسة مساءً، على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن، في مباراة قررت ولاية الأمن بالرباط إقامتها بدون جمهور، إذ يحتل الغريمين نفس المركز برصيد 30 نقطة لهما معاً.