بعد 3 سنوات من الانتظار.. “المستشارين” يناقش مشروع التغطية الصحية للوالدين

بعد حوالي ثلاث سنوات من الانتظار، وحديث البعض عن عرقلة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، الذي صادقت عليه حكومة عبد الاله ابن كيران، في يوليوز 2016، دعا عبد العالي حامي الدين، رئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إلى عقد اجتماع للجنة منتصف الشهر الجاري لمناقشة المشروع.

وتأتي دعوة حامي الدين لانعقاد اللجنة، بعد مراسلة وجهتها ست فرق برلمانية، تطلب فيها تسريع برمجة اجتماع اللجنة للدراسة والمصادقة على مشروع القانون المذكور، والذي سيمكن آلاف الآباء، الذين لا يتوفرون على تغطية صحية من الاستفادة من التغطية الصحية لأبنائهم بعد المصادقة عليه.

ويهدف مشروع القانون، إلى تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا، وذلك على غرار الزوج والأولاد وذلك في إطار استكمال تعميم استفادة كافة شرائح المجتمع من التغطية الصحية.

مشروع القانون المحال على مجلس المستشارين، منذ يوليوز 2016، والذي تم تجميده، سيمكن آلاف الآباء من الإستفادة من التغطية الصحية لأبنائهم بعد المصادقة عليه.

والمشروع المذكور، كان قد قدمه عبد الإله بن كيران في مقترحه للاتفاق الاجتماعي لعام 2016، غير أن الاتفاق لم يوقع، وبقي المشروع في “بلوكاج” بمجلس المستشارين.