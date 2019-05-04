شهيد بنيران الاحتلال شمالي قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 4 آخرون بإصابات متفاوتة، اليوم السبت، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد الشاب عماد محمد نصير، ويبلغ من العمر 22 عاما، وإصابة 4 فلسطينيين في القصف الذي استهدف بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وجاء أن نصير قد استشهد في القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأكد مصادر فلسطينية أن طائرات ومدفعية الاحتلال تقصف عدة مناطق في قطاع غزة، بينها المناطق الواقعة شرق خان يونس، جنوبي القطاع، منذ صباح اليوم.

وواصل الاحتلال قصف مناطق عدة في قطاع غزة، كان آخرها نقطة للضبط الميداني شرقي مدينة غزة، وأخرى شرقي رفح، وموقع "فلسطين" شمالي قطاع غزة.

وكان قد قصف في وقت سابق نقطة رصد للمقاومة شرق بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، ومرصدا شرق بيت حانون، ونقطة أخرى للمقاومة شرق عبسان، ومرصدا قرب بوابة سريج شرق القرارة جنوب قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم حركة حماس، عبداللطيف القانوع إن "المقاومة ستبقى حاضرة للرد على جرائم الاحتلال، ولن تسمح له باستباحة دماء شعبنا، وملتزمة بالدفاع عنه وحماية مسيراته السلمية".

ونقل عن حركة الجهاد الإسلامي قولها إنه إذا واصلت إسرائيل عدوانها، فإنها "ستواجه مفاجآت".

وعلى صلة، قالت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم، إن قائد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، قد غادر قطاع غزة متجها إلى القاهرة، بطلب من جهاز المخابرات المصرية.

وأشارت المصادر أن ذلك يأتي لوضع المسؤولين المصريين في صورة الاتهامات الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامي بمحاولة توتير الأجواء الميدانية والتخطيط لهجمات.

وكانت اسرائيل قد اتهمت بهاء أبو العطا قائد الجناح العسكري للجهاد بالوقوف خلف توتير الأجواء الأمنية ومحاولة تنفيذ هجمات. وهو ما نفته الحركة واتهمت إسرائيل بمحاولة التخطيط لاغتيال قياداتها.