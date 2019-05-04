2 مليار مشاهد شهريًا على يوتيوب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الرئيسة التنفيذية لموقع "يوتيوب"، سوزان ووجيكي، أن عدد رواد منصة مشاركة مقاطع الفيديو، المملوكة لشركة "جوجل"، قد بلغ أكثر من 2 مليار مستخدم شهريًا على مستوى العالم، مما يعني تحقيقها في الـ3 أشهر الأخيرة زيادة تقدر بحوالي 200 مليون مستخدم.

ويشكل الرقم الجديد ارتفاعًا بنسبة 5 في المئة تقريبًا عن الرقم السابق، البالغ 1.8 مليار مستخدم شهريًا، المسجل في 3 أشهر الأخيرة، ووصلت المنصة إلى أكثر من ملياري مشاهد شهريًا، على الرغم من أنها تعاني من فضائح حول المحتوى الضار وغير اللائق.

ويأتي هذا الإعلان بشكل مباشر بعد انخفاض أسعار أسهم الشركة المالكة جوجل، "ألفابت"، عقب تباطؤ نمو الإيرادات، وقالت المديرة المالية لشركة "ألفابت" إن "التباطؤ في النقرات ضمن يوتيوب، المحرك الرئيسي لإيرادات الإعلانات، كان سببًا جزئياً في ذلك".

وتعرضت يوتيوب خلال العام الماضي لنكسة عبر سحب العديد من العلامات التجارية الضخمة لإعلاناتها من المنصة؛ لأن تلك الإعلانات كانت تظهر إلى جانب مقاطع الفيديو ذات المحتوى الضار، وواجهت ضغوطًا مستمرة من المعلنين لتشديد اللوائح، حتى لا يبدو أنهم يروجون للمحتوى المسيء.

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وتواصل منصة يوتيوب جهود مكافحة مقاطع الفيديو المتعلقة بنظرية المؤامرة، والتي تم نشرها والترويج لها على الموقع، وتعرضت المنصة للتدقيق الشديد، وسط مخاوف عامة من أنها لا تتحكم بشكل فعال في مقاطع الفيديو، التي تحتوي على محتوى ضار منشور على الموقع.

وبالإضافة إلى كونها مصدرًا للترفيه، فقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، يوتيوب كمحور تعليمي، حيث قال إن"لا يأتي المستخدمون إلى يوتيوب للترفيه فحسب، بل يأتون للعثور على المعلومات، والتعرف على الأشياء، واكتشاف البحوث".

وتواصل يوتيوب تعزيز وجودها في غرفة المعيشة بسرعة كبيرة، إذ كانت مدة مشاهدة المنصة على شاشات التلفزيون أكثر من 250 مليون ساعة في اليوم، اعتبارًا من شهر آذار/ مارس 2019، وذلك وفقًا للشركة.

ويشكل هذا الرقم زيادة بنسبة 39 في المئة خلال أقل من عام، لا سيما أنه يستثني أرقام المشاهدة على "يوتيوب تيفي"، وهي خدمة جوجل التلفزيونية المدفوعة عبر الإنترنت.