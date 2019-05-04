فلوريدا: سقوط طائرة "بوينغ 737" في نهر دون ضحايا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقطت طائرة من طراز "بوينغ 737"، مساء أمس الجمعة، بينما كانت في طريقها من كوبا إلى فلوريدا.
وقال مسؤولون إن الطائرة كانت تقل 143 شخصا سقط في نهر، عند نهاية مدرج، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات خطيرة.
وذكر بيان صحفي لمحطة البحرية الجوية في جاكسونفيل أن طائرة بوينغ 737 قادمة من خليج غوانتانامو البحري بكوبا، على متنها 136 راكبا وأفراد طاقمها السبعة سقطت في نهر سانت جونز.
قال المتحدث باسم إدارة الحرائق والإنقاذ في جاكسونفيل، توم فرانسيس، إن 21 شخصًا نقلوا إلى المستشفى، لكنهم جميعًا في "حالة جيدة".
زنشر مكتب مأمور جاكسونفيل صورة على تويتر أظهرت شعار "ميامي اير انترناشيونال" على الطائرة التي كانت في المياه الضحلة ولم تغمرها المياه.
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