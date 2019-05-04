3 صفقات أسلحة أميركية للإمارات والبحرين بقيمة 6 مليار دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وافقت وزارة الخارجية الأميركية، مؤخرا، على ثلاث صفقات أسلحة مع الإمارات والبحرين، بقيمة 6 مليار دولار، حسبما قالت وزارة الدفاع الأميركية، بعد إبلاغ الكونغرس.

وبحسب إخطار أرسل يوم أمس، الجمعة، إلى الكونغرس، فسيكون بإمكان البحرين شراء أنظمة مختلفة من صواريخ "باتريوت" ومعدات الدعم المتعلقة بها بتكلفة تقدر بنحو 2.48 مليار دولار.

وتشمل الصفقة البحرينية المحتملة 36 صاروخ "باتريوت إم آي إم-104 جي إم ئي-تي" وهي نسخة مطورة يمكنها إسقاط طائرات وصواريخ كروز.

وفي إخطار منفصل أرسلته وزارة الخارجية للكونغرس تم إعطاء موافقة أيضا للبحرين لشراء أسلحة مختلفة لدعم أسطول طائراتها من طراز(إف-16 بلوك 70) و(إف-16 في) بتكلفة تقدر بنحو 750 مليون دولار.

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وتشمل هذه الصفقة 32 صاروخ "إيه آي إم-9 إكس" و20 صاروخ "إيه جي إم-84 بلوك 2 هاربون" و100 قنبلة "جي بي يو-39" وهي قنابل صغيرة القطر تبلغ زنتها 250 رطلا وذخائر أخرى.

وفي إخطار ثالث لوزارة الخارجية تم إعطاء الإمارات موافقة على صفقة قيمتها 2.73 مليار دولار لشراء صواريخ "باتريوت" ومعدات مرتبطة بها تشمل 452 (بي أيه سي-3) و(إم إس ئي) والمعدات المرتبطة بها.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة، بيد أن ذلك يعني أنه تمت الموافقة على صفقة بيع لدولة أجنبية، ولكن ذلك لا يشير إلى أنه تم التوقيع على عقد أو الانتهاء من المفاوضات.