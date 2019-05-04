انت الان تتابع تفاصيل خبر 6 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة.. والمقاومة ترد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 11:48 صباحاً - تصاعدت وتيرة الأحداث في قطاع غزة، اليوم السبت، عقب قصف إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة وأدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، أمس، ما دفع المقاومة الفلسطينية إلى الرد بإطلاق صواريخ باتجاه مستوطنات الاحتلال.

واستشهد 4 فلسطينيين، الجمعة، إثر قصف طائرة تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي موقعاً لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وسط قطاع غزة، بعد إصابة جنديين إسرائيليين برصاص قناص فلسطيني شرق مخيم البريج.

كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطينيين، اليوم السبت، في استمرار الغارات على القطاع.

وفي إطار التطورات على الساحة أفاد مراسل "الخليج 365" في غزة بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت، صباح اليوم، عدداً من الصواريخ على المستوطنات المحاذية للقطاع.

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وعلى أثر ذلك أعلن جيش الاحتلال إغلاق عدة محاور طرق في محيط غزة، كما أعلن إغلاق شاطئ زيكيم شمالي القطاع، في حين دوّت صافرات الإنذار في مستوطنتي "أسدود" و"غان يفنه".

وفي أحداث أمس، أصيب جنديان إسرائيليان برصاص قناص فلسطيني شرقي مخيم البريج، في حين ردت طائرة الاحتلال بقصف موقع لكتائب القسام، وسط قطاع غزة.

وزعم الجيش أن قواته تعرضت لإطلاق نار من قبل فلسطينيين على الجدار الفاصل مع غزة، مضيفاً: "أسفرت عملية إطلاق النار عن إصابة ضابط ومجندة، أحدهما جراحه متوسطة، نقل على أثرها إلى مستشفى سوروكا".

ودعت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية جميع الأذرع العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم الاحتلال، كما أكدت أن "المقاومة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني واستمرار حصار غزة".

وحمّلت حركة "حماس"، في بيان لها، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد والاعتداءات التي تستهدف المتظاهرين السلميين"، مشددة على أن المقاومة ستسخّر كل ما تملك من وسائل وإمكانات للتصدي للعدوان الإسرائيلي وحماية دماء ومصالح الشعب الفلسطيني.