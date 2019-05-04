شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي: ظهور البغدادي لن يغير قرار واشنطن بالانسحاب والان مع التفاصيل

قال سفير مصر الأسبق في إسرائيل، عاطف سالم، إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي ظهر حالياً لإعادة التوثيق بين قيادات التنظيم ويقول لهم إنه عاد للانتقام وقادم بقوة بعد الخسائر التي لحقت بالتنظيم مؤخراً.

وأوضح السفير عاطف سالم وفقاً لـ24 أن أبو بكر اليغدادي ظهر منذ 5 سنوات في فيديو، متحدثاً بعد أن كان يصدر تسجيلات صوتية، وهذه المرة بعد أن خسر التنظيم في شرق سوريا اختفى اختفاء تاماً وانقلبت عليه قيادات داعش بسبب تخليه عنها.

وأشار سالم إلى أن ظهور البغدادي لن يغير تعامل الولايات المتحدة مع قرار الانسحاب من سوريا، لكنها ستضع احتياطات للتعامل مع التنظيم خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه لن يتم تشكيل تحالف جديد لمواجهة عودة تنظيم داعش الإرهابي.