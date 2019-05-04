الجيش: مليشيا الحوثي تقوم بحفر أنفاق تحت المدرج الرئيسي للمطار بالحديدة

أكدت القوات المشتركة في الحديدة إن مليشيا الحوثي تعمل على تدمير مطار الحديدة واخراجه عن الجاهزية.

وقال الإعلام العسكري التابع تلك القوات، إن المليشيا أقدمت على حفر أنفاق تحت المدرج الرئيسي للمطار، الذي كان من المخطط له استقبال المساعدات الإنسانية، ما جعل من الصعب هبوط الطائرات عليه في المستقبل.

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كما تم وضع كميات كبيرة من الكثبان الرملية والعوائق الترابية على طول المدرج وتفخيخها بالألغام والعبوات الناسفة، بما يهدد بنسف المدرج ومحيطه بالكامل، وفقا لذات المصدر.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي حولت المطار إلى حقل ألغام، حيث فخخت كامل المباني داخله بالعبوات الناسفة والألغام مختلفة الأحجام والمحرمة دوليا.

يذكر أن ميليشيات الحوثي أحرقت في وقت سابق عدداً من المنشآت الحيوية في مدينة الحديدة ومنها مستودع المؤسسة العامة للكهرباء في شارع صنعاء، وفخخت عددا من المباني الخاصة والعامة وفجرتها عن بعد، عقب دحرها منها على أيدي عناصر من المقاومة المشتركة.