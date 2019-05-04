شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم مساعدات لموزمبيق ومالاوي وزيمبابوي في مواجهة "إيداي" والان مع التفاصيل
أرسلت مصر مساعدات إنسانية إلى كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي لمواجهة الآثار السلبية التي ترتبت على إعصار إيداي، بناء على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019،وفقا للعين الإخبارية.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الجمعة، أن المساعدات المقدمة تتمثل في خيام الإيواء ومساعدات غذائية ودوائية لدعم الدول الـ3، حيث تم الإعداد والتجهيز بالتنسيق بين وزارة الخارجية والقوات المسلحة المصرية والتي ستتولى عملية تدبير وإعداد وتجهيز وشحن المساعدات إلى الدول المتضررة.
وقالت الوزارة: "يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم والتضامُن معهم في أوقات المحن والأزمات".
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