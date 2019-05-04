شكرا لقرائتكم خبر عن ابن اليمن "عمر ياسين" يفوز ببرنامج الزمن الجميل.. فيديو والان مع التفاصيل

فاز الفنان اليمني عمر ياسين ببرنامج الزمن الجميل الذي نظمته وبثته قناة ابوظبي. Advertisements وشارك في البرنامج العديد من المواهب الفنية الشابة وقدموا عروض غنائية لعمالقة الفن أمثال وديع الصافي وفيروز وعبدالحليم حافظ، تحت إشراف الفنانين اسماء المنور ومروان خوري وانغام. وقد فاز ابن بلادنا المتسابق عمر ياسين ونال اللقب والجائزة المقدرة مليون درهم امارتي.

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