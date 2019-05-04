شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تحتجز 210 شاحنات غذاء ودواء والان مع التفاصيل

اتهمت الحكومة الشرعية، الخميس، مليشيا الحوثي الانقلابية باحتجاز عدد كبير من شحنات الغذاء والدواء والوقود، ومنع وصولها إلى المواطنين في المحافظات الشمالية، داعية المنظمات الدولية لنقل مقراتها للعاصمة المؤقتة عدن.

ودعا الناطق باسم الحكومة راجح بادي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى "العمل بجدية ومسؤولية من أجل إجبار مليشيا الحوثي إنهاء احتجاز ما يزيد عن 210 شاحنات تحمل الغذاء والدواء والوقود للمستشفيات".

وتحتجز مليشيا الحوثي في محافظة إب وسط اليمن هذا العدد الضخم من شاحنات الغذاء والدواء منذ أكثر من شهر، فيما تسعى الحكومة الشرعية لضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين.

وكشف بادي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن محاولة مليشيا الحوثي إرغام المنظمات الدولية التي سيرت تلك الشحنات على دفع جمارك، مؤكدا أن "المواد الإغاثية معفية بحكم القانون من كل أنواع الجمارك والرسوم المالية".

وأوضح أن "القافلة سيرّتها الأمم المتحدة ضمن برنامج الإغاثة، وتحتوي على غذاء وأدوية ووقود للمستشفيات".

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وحذرت الحكومة من خطورة احتجاز شحنات الإغاثة العاجلة، وأثر ذلك على تفاقم الأحوال الإنسانية والمعاناة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني بسبب الانقلاب، خصوصاً في هذا الوقت الذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان.

ولفت بادي إلى أن استمرار الصمت الدولي على انتهاكات بمثل هذه الدرجة من الخطورة والأهمية أمر معيب، ويشجع المليشيا على الاستمرار في جرائمها ويفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا.

من جهته، جدد وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر باعوم مطالب الحكومة الشرعية في نقل مقار المنظمات إلى العاصمة المؤقتة عدن، لا سيما منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والهجرة الدولية وأطباء بلا حدود.

والتقى الوزير باعوم، الخميس، ممثلي منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والهجرة الدولية، ودعا إلی عدم تسييس العمل الإنساني الخدمي.

وقال باعوم إن الحكومة تحترم كل المواثيق الدولية وتعمل بموجبها، وأن على المنظمات الشريكة الالتزام المماثل بهذه المواثيق.