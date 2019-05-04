شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحبط أكبر مخطط لإعادة تشكيل خلايا "داعش" منذ هزيمته والان مع التفاصيل

أعلنت الاستخبارات العراقية، السبت، إحباط أﻛﺒﺮ ﻣﺨﻄﻂ إرﻫﺎﺑﻲ لإعادة تشكيل خلايا جديدة لتنظيم "داعش" في البلاد، منذ هزيمة التنظيم الإرهابي أواخر العام قبل الماضي،وفقا للعين الإخبارية.

وقال رﺋﻴـﺲ ﺧﻠﻴﺔ "اﻟﺼﻘﻮر الاستخبارية" وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي إن "الخلية أحبطت أﻛﺒﺮ ﻣﺨﻄﻂ إرﻫﺎﺑﻲ ﻻﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻼﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟتنظيم داﻋﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، وﻗﺘﻠﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ"، لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل العملية لاحقا، وعن إفادات الدواعش المعتقلين وهروب العناصر الإرهابية وأبوبكر البغدادي ﻣﻦ ﻣﻨاﻃﻖ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺮﻳـﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ.

وأضاف أن اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات تمكنت من قتل الإرهابي المكنى "وﺣـﻴـﺪ أﻣـﻨـﻴـﺔ" اﻟـﺬي ﻳﺸﻐﻞ منصبا أمنيا في التنظيم والمسؤول ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺸﺮات الأبرﻳﺎء ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ الموصل وﺗﻠﻌﻔﺮ، ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻧﺼﺐ كمين ﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺗﻠﻌﻔﺮ.

وأضاف البصري، طبقا للسومرية نيوز، أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ التي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻣﺨﺎﻟﺐ اﻠﻤﻮت" ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻌﺪة ﺷﻬﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﺼﺎدر اﻟﺨﻠﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أﻫﺪاف داﻋﺶ الإرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ.

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وأشار إلى أن العملية ﻧﻔﺬﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﻋﺶ الإرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﺒﻼد ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ بغية إﻋﺎدة ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى.

وأكد البصري أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، موضحا أن أﺣﺪ ﻣﺮاﻓﻘﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ﻋﺒﺪالله ﻛﺮﻣﻮش المكنى بـ"وﺣﻴﺪ أﻣﻨﻴﺔ" اﺿﻄﺮ إﻟﻰ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

يذكر أن خلية الصقور الاستخبارية تنفذ عمليات نوعية ضد قيادات كبيرة في تنظيم "داعش"، حيث يتم قتل عدد منهم واعتقال آخرين، كما أحبطت سابقا العديد من العمليات الإرهابية التي تستهدف المناطق الآمنة في البلاد.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي قد أعلن، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل الأراضي من سيطرة "داعش"، وطي صفحة التنظيم من تاريخ البلاد، فيما أكد رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي أن التنظيم الإرهابي ما زال يريد إرباك المنطقة، محذرا من أي "انحراف" في محاربة هذا التنظيم الإرهابي.