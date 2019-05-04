الهلال الاماراتي يقدم 30 قارب دعما لأسر الشهداء الصيادين في عدن

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قدم الهلال الاحمر الاماراتي 30 قاربا لأسر الشهداء الصيادين وذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية البريقة بعدنز

مدير مراكز الإنزال السمكي منسق الهيئة الدولية للاصطياد بخليج عدن الأستاذ نائل السروري، أشاد خلال التوزيع، بدور الإمارات في دعم الصيادين من أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين إنتاجهم من الاصطياد بعدما تضررت قواربهم ومصادر عيشهم في الحرب التي شهدتها مناطقهم الساحلية وكذلك الأعاصير التي ضربت المنطقة خلال الفترة الماضية.

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مبيناً أن هذا الدعم سيسهم في التخفيف من معاناتهم وتوفير سبل عيش لهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها البلد.

من جانبه أوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي سلطان الشامسي، أن تسليم الدفعة الثانية 30 قارب صيد شمل أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الخيسة بمديرية البريقة عدن، مشيراً إلى أنه سبق وأن تم تسليم 25 قارب صيد خلال الشهر الماضي ووصل العدد 55 قارباً.

وتولي برامج التمويل والدعم لدولة الإمارات العربية المتحدة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء أهميّة كبيرة لتحسين معيشتهم وظروف العمل ومصادر الدخل.