شكرا لقرائتكم خبر عن سيؤول تحث بيونج يانج على تجنب التوتر العسكري بين الكوريتين والان مع التفاصيل

دعت كوريا الجنوبية، السبت، جارتها الشمالية إلى التوقف عن الأفعال التي تزيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، مضيفة أنها قلقة بشدة بشأن إطلاق بيونج يانج صواريخ قصيرة المدى وفقا للعين الإخبارية.

وقالت متحدثة باسم رئاسة كوريا الجنوبية -في بيان صحفي- إن أحدث خطوة أقدمت عليها بيونج يانج تتنافى مع الاتفاق العسكري بين الكوريتين.

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وأضافت المتحدثة قائلة: "نتوقع من كوريا الشمالية المشاركة بفعالية في الجهود الرامية لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي على وجه السرعة".

كانت رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية قالت، السبت، إن بيونج يانج أطلقت صاروخا قصير المدى من مدينة ونسان على الساحل الشرقي صوب الشرق، وأضافت هيئة أركان القوات المسلحة، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 كيلومترا و200 كيلومتر.

وتعد هذه أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.