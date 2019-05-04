شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق صافرات الإنذار بمستوطنات في محيط غزة بعد غارة إسرائيلية على القطاع والان مع التفاصيل
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصد إطلاق 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وذلك ردا على غارة إسرائيلية استهدفت أرضاً زراعية شمال القطاع،وفقا للعين الإخبارية.
وأشارت القناة الـ13 الإسرائيلية إلى أن عشرات الصواريخ تتساقط على عسقلان، والقبة الحديدية تتعامل معها، فيما فتحت السلطات الملاجئ في عسقلان بعد دوي صافرات الإنذار.
وكشف مصدر طبي في غزة، لمراسل "العين الإخبارية"، عن وجود 3 إصابات في الغارة الإسرائيلية على بيت حانون.
وقد تتداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لعشرات الصواريخ من قطاع غزة، فيما تحاول القبة الحديدية التعامل معها.
وأطلقت دبابات الاحتلال قنابل دخانية قرب المنطقة الصناعية شمال قطاع غزة.
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