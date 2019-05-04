شكرا لقرائتكم خبر عن روحاني: إيران ستعزز الصادرات غير النفطية والان مع التفاصيل
نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قوله، اليوم السبت، إن "إيران ستقاوم مخططات أمريكا ضد بيع النفط الإيراني، وإنه يجب تعزيز الصادرات غير النفطية ومواصلة مبيعات النفط لمواجهة العقوبات الأمريكية"، وفقا للعين الإخبارية.
وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون "أمريكا تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي... ومن ثم علينا زيادة دخلنا من العملة الصعبة وخفض إنفاقنا من العملة".
وتابع "يجب أن نرفع الإنتاج ونزيد من صادراتنا (غير النفطية) وأن نقاوم المخططات الأمريكية ضد بيع نفطنا".
ويذكر أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف الإعفاءات الأمريكية من العقوبات لـ8 دولٍ من كبار مستوردي النفط الإيراني، دخل أمس الجمعة، حيز التنفيذ.
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