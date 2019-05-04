محمد بن راشد يعفو عن مئات السجناء في دبي

وناشد النائب العام لإمارة دبي المشمولين بالعفو أن "يأخذوا العظة من التجربة التي مروا بها، لتفادي كل ما يمكن أن يحيد بهم مرة أخرى عن الطريق القويم، وأن يتخذوا من المكرمة السامية فرصة لطي صفحة مضت في حياتهم بكل ما حملته من أخطاء، ليبقى مجتمع دولة الإمارات نموذجا للمجتمعات التي تعلي مبدأ سيادة القانون".
وأوضح المستشار عصام الحميدان أن النيابة العامة باشرت على الفور التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ أمر العفو قبيل حلول الشهر الفضيل.
وكان رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد قد أمر في وقت سابق بالإفراج عن 3005 سجناء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
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