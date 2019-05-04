إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تويتر": "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

كما دوت صفارات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بشكل متتالي، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي على "تويتر"، وفقاً لـ"سبوتنك".