ووفق ما نقل موقع "إنترناشيونال نيوز"، فإن حكومة الولاية اعتبرت "الخطة البيئية" التي قدمتها الشركة الهندية غير كافية للمحافظة على الطائر الذي يبلغ طوله 10 سنتيمترات.
ويعني ذلك أن حكومة الولاية ضحت بالمشروع العملاق من أجل الحفاظ على الطائر الصغير النادر.
وتناقصت أعداد الطائر الذي يعيش في بعض الأجزاء من كوينزلاند بنسبة كبيرة وصلت إلى 80 بالمئة في العقود الأخيرة، لأسباب عديدة أبرزها التوسع العمراني وتنامي كثافة الحشائش ذات الأغصان الخشبية بالمناطق التي يقطنها.
كانت هذه تفاصيل خبر طائر يعطل مشروعا لإنتاج 27 مليار طن من الفحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.