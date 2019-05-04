طائر يعطل مشروعا لإنتاج 27 مليار طن من الفحم

وأخطرت حكومة الولاية الشركة الهندية المتخصصة بالتعدين أنها رفضت خطتها لحماية الطائر الذي يعرف باسم "الحسون ذو الرقبة السوداء" المهدد بالانقراض، خلال فترة تشييد المنجم الذي سيصل إنتاجه لـ27 مليار طن من الفحم. ووفق ما نقل موقع "إنترناشيونال نيوز"، فإن حكومة الولاية اعتبرت "الخطة البيئية" التي قدمتها الشركة الهندية غير كافية للمحافظة على الطائر الذي يبلغ طوله 10 سنتيمترات.



ويعني ذلك أن حكومة الولاية ضحت بالمشروع العملاق من أجل الحفاظ على الطائر الصغير النادر. ويعني ذلك أن حكومة الولاية ضحت بالمشروع العملاق من أجل الحفاظ على الطائر الصغير النادر. وتناقصت أعداد الطائر الذي يعيش في بعض الأجزاء من كوينزلاند بنسبة كبيرة وصلت إلى 80 بالمئة في العقود الأخيرة، لأسباب عديدة أبرزها التوسع العمراني وتنامي كثافة الحشائش ذات الأغصان الخشبية بالمناطق التي يقطنها.

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