لعبة 'سوليتير'.. تكريم طال انتظاره

ويأتي انضمام "سوليتير" إلى القاعة، اعترافا بالدور الكبير الذي لعبته في تاريخ صناعة الألعاب، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة.
وانضمت "سوليتير" في القاعة ألعاب الفيديو، إلى مجموعة من أشهر الألعاب مثل "دووم" و"تيترس" و"وور كرافت".
وظهرت لعبة "سوليتير" للمرة الأولى ضمن نظام تشغيل "ويندوز 3.0" عام 1990، وصولا لنظام "ويندوز 7"، حتى تم استبدالها في "ويندوز 8" بمجموعة متنوعة من ألعاب الورق الأخرى.
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