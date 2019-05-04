أكاذيب قطر ونزع سلاح حزب الله.. النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فضح الأكاذيب والادعاءات القطرية التي حملتها شكوى الدوحة المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، وتعهد الإدارة الأمريكية مواصلة جهود الحد من قدرة إيران على إعادة برنامجها النووي، وتطورات قضية القتيل الفلسطيني زكي مبارك حسن، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بنزع سلاح حزب الله اللبناني ووقف عملياته العسكرية في سوريا، وارتفاع أسعار النفط.. وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية" ليوم السبت 4 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا

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