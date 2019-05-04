الان تتابع إطلاق نحو 50 صاروخا على إسرائيل من غزة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غزة- الخليج 365:
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من غزة باتجاه الدولة العبرية السبت، اعترضت دفاعاته الجوية العشرات منها.
وأفاد الجيش في وقت سابق أنه استهدف قاذفتي صواريخ في غزة بغارة جوية ردا على إطلاق صواريخ من القطاع دون أن ترد معلومات حتى الآن عن سقوط ضحايا من أي من الجانبين.
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