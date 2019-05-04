اخبار العالم

إطلاق نحو 50 صاروخا على إسرائيل من غزة

0 نشر
naser 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع إطلاق نحو 50 صاروخا على إسرائيل من غزة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غزة- الخليج 365:

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من غزة باتجاه الدولة العبرية السبت، اعترضت دفاعاته الجوية العشرات منها.

وأفاد الجيش في وقت سابق أنه استهدف قاذفتي صواريخ في غزة بغارة جوية ردا على إطلاق صواريخ من القطاع دون أن ترد معلومات حتى الآن عن سقوط ضحايا من أي من الجانبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نحو 50 صاروخا على إسرائيل من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا