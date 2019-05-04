إعصار «فاني» يتسبب في دمار على نطاق واسع بالهند

جدة - عمرو شويل نيودلهي - الخليج 365:

تسبب إعصار “فاني”في سقوط الأشجار وهطول أمطار غزيرة، بعد أن ضرب ولاية هندية ثانية بعد يوم من وصوله لليابسة.

فقد ضربت العاصفة الاستوائية القوية، التي كانت مصحوبة برياح بلغت سرعتها 205 كيلومترات في الساعة، ولاية أوديشا الشرقية صباح أمس الجمعة.

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وقُتل ثمانية أشخاص، طبقا لوسائل إعلام محلية، لكن مسؤولين أكدوا حدوث ثلاث وفيات فقط وأكثر من 160 إصابة.

وتسبب إعصار “فاني” في غرق قرى واقتلاع أعمدة الكهرباء وإجبار 2ر1 مليون شخص على إخلاء منازلهم في ولاية أوديشا.

ووصل الإعصار ولاية البنغال الغربية المجاورة صباح اليوم السبت، متسببا في سقوط أمطار ما بين معتدلة وغزيرة، بما في ذلك في مدينة كولكاتا، عاصمة الولاية.

وتم نقل عدة آلاف من الأشخاص المحتاجين بالإضافة إلى هؤلاء الذين يعيشون في مبان متهدمة إلى مراكز إيواء حكومية بالمنطقة. وتم وقف الرحلات الجوية والقطارات كإجراء احترازي.