سقوط صاروخ من غزة داخل إسرائيل

جدة - عمرو شويل غزة- الخليج 365:

أعلنت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن صاروخا تم اطلاقه من قطاع غزة سقط اليوم السبت داخل الأراضي الإسرائيلية،بحسب صحيفة”جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

Advertisements

كما عزز الجيش الإسرائيلي اليوم السبت القوات المتمركزة على حدود غزة بعد إغلاق الطرق في المنطقة وإغلاق شاطئ زيكيم بالقرب من حدود قطاع غزة.

يأتي ذلك عقب قتل أربعة فلسطينيين وأصابة عشرات آخرين بجروح مختلفة بينهم عشرة أطفال في قصف صاروخي إسرائيلي لموقع، واستهداف للمشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة

الفلسطينية مساء امس الجمعة.

من جانبها ،توعدت حركة حماس الفلسطينية توعدت بأن “المقاومة الباسلة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني، واستمرار حصار قطاع غزة؛ وستسخر كل ما تملك من إرادة ووسائل وإمكانات لحماية دماء ومصالح أبناء شعبنا والدفاع عنهم”.