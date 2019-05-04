وزير الخارجية الفرنسي: نعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا

عبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، عن رغبة بلاده بوقف اطلاق النار في ليبيا، والعمل على تنظيم انتخابات فيها. وأكد " لودريان" في مقابلة أجرتها معه صحيفة لوفيغارو، الخميس الماضي أن بلاده منخرطة في الملف الليبي من أجل محاربة الإرهاب، باعتبار الأمر أولوية لباريس في المنطقة.

وجدد " لودريان" التأكيد أن بلاده مستمرة في دعم حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، مؤكدًا على أن "الانتخابات هي من تعطي الشرعية للأطراف" واختتم بالقول "لا يمكن لأحد أن يقول اليوم إنه يمتلك تفويضًا من قبل الليبيين، وهذا هو أحد أهم أسباب الأزمة الحالية"، وفق رأيه.

