وجدد " لودريان" التأكيد أن بلاده مستمرة في دعم حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، مؤكدًا على أن "الانتخابات هي من تعطي الشرعية للأطراف" واختتم بالقول "لا يمكن لأحد أن يقول اليوم إنه يمتلك تفويضًا من قبل الليبيين، وهذا هو أحد أهم أسباب الأزمة الحالية"، وفق رأيه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الفرنسي: نعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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