القصة الكاملة.. كيف تعاملت السعودية مع مواطن استغاث في الهند؟

تفاعلت قنصلية السعودية في مومباي الهندية مع مقطع نشره سعودي ناشد فيه المسؤولين التدخل لإعادته إلى المملكة بعد أن منعته السلطات الهندية لوجود غرامات عليه بسبب مخالفته مدة التأشيرة.

ووفقا لحساب القنصلية على موقع "تويتر"، غرد مسؤولي القنصلية "بالإشارة إلى ما يتداول بشأن المواطن شداد بن ناصر السبيعي، تود القنصلية توضيح أن المواطن قدم إلى جمهورية الهند بتاريخ 2019/2/6 بتأشيرة سياحية إقامتها لـ30 يوما فقط وعليه قامت القنصلية بمخاطبة الجهات المختصة الهندية، بتاريخ 29/4/2019 للسماح بمغادرة المواطن".

وأوضحت القنصلية أن الإجراءات المتبعة لدى السلطات الهندية في حالات انتهاء التأشيرة تتطلب بعض الوقت، مشيرة إلى أن القنصلية سوف تقوم بدفع الغرامة المطلوبة في الأيام القليلة القادمة، كالمتبع في مثل هذه الحالات، على أن يسمح حينها للمواطن بالمغادرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة الهندية.

وكان المواطن السبیعي، قد سافر للھند بتأشیرة قال إن مدتھا يفترض أنها 90 يوما، لكنه فوجئ، على حد قوله، بأن المدة 30 يوما فقط.

وأشار السبيعي إلى أنه أقام في الهند ثلاث شهور، وعند رغبته في العودة إلى المملكة اتضح أن عليه غرامات يجب دفعها، وهو ما لم يتمكن منه.