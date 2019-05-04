ادانات دولية لجرائم مليشيا الحوثي ضد الصحفيين المختطفين في سجونها

تتواصل الادانات الدولية ضد مليشيا الحوثي الارهابية باستمرارها في اختطاف الصحفيين في سجونها بصنعاء.

وأشار الاتحاد الدولي، إلى البيان الذي أصدرته نقابة الصحفيين اليمنيين عن حالات التعذيب والقمع التي يعيشها الصحفيون المعتقلون في سجون ميليشيات الحوثي منذ العام 2015، حيث يتم استخدامهم كورقة ضغط ومساومة في الحرب الدائرة في اليمن.

وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين تنديده ورفضه لهذه الممارسات، داعياً إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين.

وقال الاتحاد الدولي "على الرغم من التحذيرات التي أصدرتها المنظمات الدولية، بما فيها الاتحاد الدولي للصحفيين من أجل إيجاد تسوية عاجلة وإطلاق سراحهم إلا أن جماعة الحوثي خرقت كل الاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة الصحفيين والسجناء".

وأضاف "تتعرض مجموعة الصحفيين هذه لعنف جسدي ونفسي في السجن".

وتابع "وتتكون المجموعة من الصحفيين التالية أسماؤهم: عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، هيثم الشهاب، حسن عناب، عصام بلغيث، أكرم الوليدي، هشام اليوسفي، حميد هشام طرموم، حارث صالح حميد، صلاح القاعدي".

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واعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين سلامة الصحفيين اليمنيين مصدر قلق كبير، حيث قتل أكثر من 36 صحفيا وعاملا في حقل الإعلام منذ عام 2011.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين دانت تعذيب الصحفيين، وجددت المطالبة بالإفراج عنهم بعد أن تلقت بلاغاً من أسر الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن السياسي بصنعاء تفيد فيه تعرض الزملاء للتعذيب والمعاملة القاسية ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

وقالت النقابة "وإذ ندين هذا الإجرام الذي يتعرض له الزملاء في المعتقل وحرمانهم من حق الزيارة والتطبيب واخضاعهم لظروف اعتقال قمعية فإننا نجدد مطالبتنا بمحاسبة كل المتورطين بالجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين".

من جهته قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي: إننا ندين كل أشكال العنف ضد الصحفيين ونطالب الحوثيين الامتثال للمعايير والمعاهدات الدولية.

مشدداً على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في اعتقال زملائنا وتعذيبهم، مطالباً وكالات الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى اليمن إدراج هذه الفظائع في تقاريرهم الرسمية إلى هيئات الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة زملائنا وصحتهم.