البنتاغون: موقفنا ثابت من شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية

أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان الجمعة، أن "موقفنا لم يتغير" مؤكداً عدم تسليم تركيا الطائرات الشبح "أف-35" إذا لم تتخل عن المنظومة الدفاعية الروسية المضادة للصواريخ من طراز "أس-400".

وصرح لصحافيين، أن "موقفنا لم يتغير"، موضحاً أنه إذا قررت أنقرة تفعيل المنظومة الروسية، فلن تقوم الولايات المتحدة بتسليمها الطائرات المقاتلة خلال الصيف المقبل كما كان مقرراً.

لكن شركات تركية شاركت منذ إطلاق البرنامج في تصنيع المقاتلة، بما في ذلك أجزاء من معدات الهبوط وغيرها.

وسيعني خروج أنقرة من البرنامج تصنيع هذه الأجزاء بواسطة شركات أخرى.

Advertisements

وتابع شاناهان، "إذا ارتأت تركيا أن منظومة أس-400 قرار تريد المضي فيه قدماً، فسنكون بحاجة إلى نقل التصنيع من تركيا" موضحاً أنه التقى مسؤولين في مجموعتي "لوكهيد مارتن" و"يونايتد تكنولوجيز" الأسبوع الماضي لبحث الخيارات الممكنة.

وقد حضت واشنطن تركيا على الاختيار بين منظومة الدفاع الروسية والطائرات المقاتلة من طراز "أف-35"، التي تريد تركيا الحصول على 100 منها. وتم تسليم طائرتين في يونيو (حزيران) 2018 لكنهما بقيتا في الولايات المتحدة، رسمياً لتدريب الطيارين الأتراك.

ولم يحدد البنتاغون مطلقاً أي موعد لتسليم هذا النوع من المقاتلات إلى تركيا، كما قرر مطلع أبريل (نيسان) تعليق عملية تسليم المعدات الأرضية المتعلقة باستخدام هذه المقاتلة المصممة للتواصل في الوقت الفعلي مع الأنظمة العسكرية التابعة لحلف الأطلسي، بما في ذلك منظومات الدفاع الصاروخي.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من احتمال أن تستخدم التكنولوجيا الموجودة في بطاريات "أس-400" لجمع البيانات التكنولوجية في الطائرات العسكرية التابعة لحلف الأطلسي، وأن تتمكن روسيا من الاطلاع عليها.