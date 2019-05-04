الرئيس البرازيلي يلغي زيارة لأمريكا بسبب احتجاجات

ذكر بيان أصدره مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن الرئيس المنتمي لأقصى اليمين ألغى يوم الجمعة زيارة كان يعتزم القيام بها للولايات المتحدة، بعد احتجاجات قوية ضد تكريمه من قبل غرفة التجارة البرازيلية الأمريكية بوصفه شخصية العام.

وبسبب تصريحات بولسونارو العنصرية والمناهضة للنساء والمثليين التي أدلى بها في الماضي رفضت عدة أماكن في نيويورك استضافة حفل العشاء الذي كان سيتم تكريم بولسونارو خلاله ومن بينها المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي.

وسحبت عدة جهات رئيسية راعية لهذا الحفل مثل دلتا أيرلاينز وفاينانشال تايمز رعايتها في الأسبوع الماضي.