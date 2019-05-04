مجموعة ليما تتهم مادورو بحماية "جماعات إرهابية" في كولومبيا

اتهمت مجموعة ليما التي تدعم المعارضة في فنزويلا الرئيس نيكولاس مادورو بحماية "جماعات إرهابية" في كولومبيا، وقالت إنها ترفض أي محاولة لتهديد حياة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي.

وأضافت المجموعة في بيان مشترك عقب اجتماع في بيرو، إنها قررت مساعدة مشاركة كوبا في البحث عن نهاية للأزمة في فنزويلا.

وأدانت مجموعة ليما للدول الأمريكية المتظاهرين في فنزويلا، ودعت الجيش والمحكمة العليا إلى التوقف عن دعم الرئيس نيكولاس مادور.

وحثت مجموعة ليما المعنية بالأزمة في فنزويلا الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة الإنسانية كما حثت الدول الحليفة لمادورو وهي روسيا وتركيا على دعم "عملية الانتقال الديمقراطي" في فنزويلا.

وتضم المجموعة نحو 12 دولة من بينها كندا والبرازيل والأرجنتين وتشيلي .