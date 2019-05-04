اليابان: لا نواجه تهديدات أمنية من صواريخ كوريا الشمالية

قالت وزارة الدفاع اليابانية صباح اليوم السبت، إن الصواريخ الكورية الشمالية لم تصل إلى أي مكان بالقرب من ساحل البلاد وأن اليابان لا تواجه أي تهديدات أمنية.
وكانت رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية قد ذكرت إن بيونغ يانغ أطلقت "عدة" صواريخ قصيرة المدى في اتجاه بحر اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية إنها لم ترصد أي إشارات تشير إلى أن أيًا من الصواريخ الكورية الشمالية قصيرة المدى التي تم إطلاقها يوم السبت قد وصلت إلى أو حول أراضي اليابان أو المنطقة الاقتصادية الخالصة البالغ طولها 200 ميل بحري.
وقالت الوزارة إن اليابان في هذه المرحلة لا تواجه وضعاً قد يشكل أي خطر فوري على أمنها القومي.
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