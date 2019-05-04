تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط بحرس السواحل الليبي يوم الجمعة من إنقاذ 161 مهاجراً غير نظامي، بينهم 15 امرأة، و5 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين، على بعد 82 ميلاً شمال غرب مدينة الخمس، شرقي طرابلس.
وبحسب إيجاز صحفي، نشره مكتب الإعلام بالبحرية الليبية على صفحته على موقع فيس بوك صباح اليوم السبت، فقد "كان على متن القاربين 83 مهاجراً من السودان و32 من أريتريا و22 من الصومال و13 من نيجيريا و4 من غامبيا و3 من تشاد، بالإضافة لبنغاليين ومصريين اثنين.
وأكد مكتب الإعلام وصول المهاجرين منتصف ليلة الجمعة إلى نقطة الإنزال بالخمس، حيث جرى تقديم ما يلزم من مساعدات وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء الخمس.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ قاربي مهاجرين شرقي العاصمة الليبية طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.