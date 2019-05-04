إنقاذ قاربي مهاجرين شرقي العاصمة الليبية طرابلس

تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط بحرس السواحل الليبي يوم الجمعة من إنقاذ 161 مهاجراً غير نظامي، بينهم 15 امرأة، و5 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين، على بعد 82 ميلاً شمال غرب مدينة الخمس، شرقي طرابلس.

وبحسب إيجاز صحفي، نشره مكتب الإعلام بالبحرية الليبية على صفحته على موقع فيس بوك صباح اليوم السبت، فقد "كان على متن القاربين 83 مهاجراً من السودان و32 من أريتريا و22 من الصومال و13 من نيجيريا و4 من غامبيا و3 من تشاد، بالإضافة لبنغاليين ومصريين اثنين.

وأكد مكتب الإعلام وصول المهاجرين منتصف ليلة الجمعة إلى نقطة الإنزال بالخمس، حيث جرى تقديم ما يلزم من مساعدات وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء الخمس.