هبوط طائرة أمريكية اضطراريًا في نهر بولاية فلوريدا ونجاة جميع ركابها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هبطت طائرة من طراز بوينغ 737 كان على متنها 142 شخصًا اضطراريًا في نهر سانت جونز بالقرب من محطة نافال الجوية في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكر رئيس بلدية جاكسونفيل بولاية فلوريدا أن الطائرة سقطت في النهر لكن لم تغمرها المياه.

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وأضاف أنه تم استدعاء الوحدة البحرية وفرق الإطفاء والإنقاذ الى موقع الحادث.

وأفادت إدارة إنقاذ الحرائق في جاكسونفيل أن جميع الركاب على متن الطائرة نجوا وهم على قيد الحياة.

يذكر أن الطائرة وهي من نوع بوينغ 737 انطلقت من خليج غوانتانامو وكان من المفترض أن تصل إلى جاكسونفيل لكنها هبطت اضطراريًا في النهر، ولم يعرف على الفور سبب الحادث.