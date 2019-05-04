ميركل تدعو لدعم دول الساحل الأفريقي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيامي

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية الدعم الدولي لدول الساحل الأفريقي المهددة بالإرهاب وانعدام الاستقرار.

وقالت ميركل أمس في ختام جولتها لمنطقة الساحل في العاصمة النيجرية نيامي «إنه من المهم أن تسري الأمور على نحو سريع وتطبق في أسرع وقت ممكن، لأن الأنشطة الإجرامية تنتشر هنا في كل المجالات، ومن المهم أيضا التصرف حيالها».

وذكرت ميركل خلال تفقدها بعثة التدريب الأوروبية المدنية لقوات الأمن في نيامي أنه رغم اختلاف التقاليد الشرطية تمكنت أوروبا عبر هذه البعثة من تحقيق تعاون عملي في تدريب القوات النيجرية.