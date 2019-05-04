نواز شريف يعود للسجن بعد رفض تمديد الإفراج عنه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ إسلام أباد
رفضت المحكمة العليا في باكستان أمس التماسا تقدم به رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف لتمديد فترة الإفراج الموقت عنه بكفالة لستة أسابيع، قبل انقضائها الثلاثاء المقبل.
وقال مسؤولون «إن شريف، الذي يقضي عقوبة بالسجن سبع سنوات بعد إدانته في قضايا فساد ديسمبر الماضي أمام محكمة مكافحة الكسب غير المشروع، من المقرر أن يعود للسجن في مدينة لاهور شرق البلاد الثلاثاء المقبل».
ومنحت المحكمة العليا في باكستان شريف في مارس الماضي إفراجا موقتا بكفالة لمدة 6 أسابيع للسماح له بالعلاج من أمراض القلب والسكري.
وقال محامي رئيس الوزراء الأسبق خواجة حارس:«إن شريف طلب تمديد الإفراج الموقت بكفالة لثمانية أسابيع أخرى وطلب من المحكمة رفع حظر السفر عليه، لأنه يريد إجراء جراحة في لندن».
ويخضع شريف، رئيس وزراء باكستان لثلاث مرات، والذي أقالته المحكمة العليا 2017، للعلاج من مضاعفات في القلب بمستشفى في لاهور.
ويواجه شريف وأبناؤه الثلاثة - ابنان وابنة - ثلاث تهم فساد خلال فترتي حكمه في التسعينيات من القرن الماضي.
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