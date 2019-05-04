السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت هيئة السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم السبت؛ نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وذكرت الهيئة، في بيان، اليوم، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية 35 دقيقة، على خط القاهرة/ أسيوط 30 دقيقة، أسيوط/ أسوان 30 دقيقة، على خط بنها/ بورسعيد 45 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط 20 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات...