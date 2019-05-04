مصراوي - كتب- إسلام ضيف ومحمد سامي:
احتفلت القوات البحرية، باستلام ثالث غواصة حديثة من دولة ألمانيا، طراز (209/1400)، وتحمل اسم (S 43)، والتي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين جروب" الألمانية.
الغواصة الجديدة تُعد من أنواع الغواصات الهجومية، بجانب أنها تعمل بالديزل والكهرباء، ومزودة بأنظمة تحكم في إطلاق الطوربيدات، وأنظمة تحكم إلكترونية للأسلحة، بجانب إبحارها مسافة 11 ألف ميل بحري.
تمتلك الغواصة (S 43) حزمة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية، ويصل أقصى عُمق لها 500 متر تحت سطح الماء، وتضم 8 أنابيب عيار 533 ملم، تستطيع إطلاق 14 طوربيد...
كانت هذه تفاصيل خبر «سلاح ردع جديد» .. ما هي الغواصة "S 43" التي تسلّمتها مصر من ألمانيا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.