اشكال في مرفأ بيروت بين سائقي الشاحنات وعمال المرفأ جراء الاضراب

وقع اشكال في ​مرفأ بيروت​ بين سائقي ​الشاحنات​ وعمال المرفأ جراء اضراب المصالح المستقلة تجاوبا مع دعوة الاتحادات العمالية في هذا القطاع وحصل الاشكال نتيجة اصرار اصحاب الشاحنات بالدخول الى المرفأ بعد توقف العمل في ادارة واستثمار مرفأ ​بيروت​ في حين اقتصر العمل فقط في البحر حيث استمرت عملية دخول وخروج البواخر وتفريغها وشحنها ضمن محطة المستوعبات. واقتصر الحضور في ​مرفأ بيروت​ على رئاسة ​الميناء​ والعاملين فيها، وعلى ​الاجهزة الامنية​ من جمارك وجيش وامن عام، ولم تحصل اية عملية اخراج للبضائع بسبب عدم وجود الموظفين المعنيين في ادارة المرفأ. كما توقف العمل في اهراء الحبوب في مرفأ بيروت وتوقفت عملية تسليم ​القمح​ الى المطاحن والتجار.

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