باسيل من جبيل: مشكلة السياسيين في لبنان هي التفكير القصير المدى

اشار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الى ان "مشكلة السياسيين في ​لبنان​ هي التفكير القصير المدى، علينا النظر الى البعيد اي الى الشباب ومستقبل عملهم وحياتهم. واعتبر ان ظروف لبنان صعبة لكن الإيمان بما نقوم به يحقق المعجزات.

ولفت باسيل في لقاء مع شباب التيّار الوطنيّ الحرّ في جبيل، الى ان شباب لبنان هم الأساس فإذا كانوا بخير يكون الوطن بخير.