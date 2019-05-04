حماس: المقاومة ستبقى حاضرة للرد على جرائم اسرائيل

اعلن المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح له تعليقا على التطورات الاخيرة في ​قطاع غزة​، ان ​المقاومة​ ستبقى حاضرة للرد على جرائم ​اسرائيل​، ولن تسمح له باستباحة دماء شعبنا، وملتزمة بالدفاع عنه وحماية مسيراته السلمية.

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