نتانياهو توجه إلى مقر وزارة الدفاع لإجراء مشاورات حول الوضع بغزة

أفادت شبكة "​سكاي نيوز​" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ توجه إلى مقر ​وزارة الدفاع​ لإجراء مشاورات مع رئيس الأركان ورئيس ​الموساد​ بشأن الوضع في ​قطاع غزة​".

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