الجيش الإسرائيلي اعلن رصد إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من غزة

اعلن ​الجيش الإسرائيلي​ انه تم رصد إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من ​قطاع غزة​ باتجاه إسرائيل.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت" انه بعكس الجولات السابقة "حماس" بدأت إطلاق الصواريخ على نطاقات بعيدة مثل أسدود.

وقد دوت صافرات الإنذار مجددًا في كفار سعد وكفار عزّة ومفلاسيم.

بالمقابل، ​سلاح الجو الإسرائيلي​ استهدف أرضا خالية شرق ​بيت حانون​، كما سُمع دوي انفجار في المناطق الشمالية للقطاع، وعادت مراكب الصيادين في بحر غزة إلى الميناء جراء استهدافها من قبل زوارق إسرائيلية حربية، وخوفا من عمليات اعتقال ومصادرة المراكب.

وأغلق الجيش الإسرائيلي عدة مناطق محاذية لقطاع غزة، بالإضافة إلى إغلاق شاطئ "زيكيم" أمام الزوار. وقال في بيان: "بعد تقييم الوضع تقرر في جيش الدفاع إغلاق مناطق وطرقات محاذية للسياج الأمني مع قطاع غزة. كما سيتم حظر الدخول إلى عدة تلال في المنطقة".